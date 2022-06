Share on Twitter

Agnone partecipa al premio letterario “Il Borgo Italiano 2022”, prestigioso concorso che ha come obiettivo quello di premiare le opere letterarie riferite ai borghi italiani e ai loro autori.

Agnone partecipa con il racconto inedito di Manuela Pelle

Il Comune di Agnone prenderà parte al premio attraverso il racconto inedito realizzato dall’autrice Manuela Pelle dal titolo “Dal mare del silenzio”. La scrittrice, originaria del centro altomolisano, ama raccontare la storia dalle propria terra forgiata dal suono delle campane della Fonderia “Marinelli”. Quindi, nell’inedito racconto sarà possibile immedesimarsi in momenti autentici della vita agnonese.

Il concorso ‘Il Borgo italiano’ e i premi

Gli obiettivi del premio “Il Borgo italiano” sono diversi: premiare gli autori e le opere più meritevoli legate alle tradizioni del borgo italiano, promuovere i borghi italiani e le loro tradizioni e diffondere la cultura italiana nel Belpaese e all’estero. La Cerimonia di Premiazione con lo svelamento dei vincitori si terrà il 16 luglio 2022 presso il comune di Lanzo Torinese. I premi per l’edizione 2022 relativi al primo classificato di ogni sezione sono molteplici. Tra tutti segnaliamo la targa realizzata da un artista locale e possibilità di pubblicazione dell’opera a livello nazionale. In ogni caso, per ulteriori informazioni sulla competizione, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento.