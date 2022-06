Proseguono i lavori di avvicinamento alla sesta edizione dello Slalom di San Nicola, la gara automobilistica organizzata dalla Tecno Motor Racing Team in collaborazione con il gruppo Ufficiali di Gara la Casta. La manifestazione in programma a San Giuliano del Sannio il primo weekend di luglio è collegata alla seconda edizione dello Slalom di Monte Sant’Angelo. Confermata la promo bis slalom, i drivers iscritti alla gara molisana potranno usufruire di un agevolazioni per l’adesione alla kermesse in programma a settembre sul Gargano. Sul sito www.tecno-motor.com è già consultabile la documentazione per le iscrizioni, il cui termine è fissato per il 27 giugno alle ore 20. Il programma prevede sabato 2 luglio la consegna degli accrediti e le verifiche tecniche ante gare, domenica 3 luglio alle ore 10 la ricognizione ufficiale seguita da tre manche cronometrate. La premiazione è prevista nel pomeriggio nella piazza del comune. La Tecno Motor Racing Team è a lavora per preparare un evento aperto ai campioni di slalom ma anche ai molti appassionati locali e non pronti a mettersi alla prova nella gara di regolarità turistica, anche le auto storiche e moderne dovranno affrontare le postazioni di rallentamento posizionate lungo il circuito.

Fonte: Ufficio stampa