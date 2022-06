Riceviamo e pubblichiamo la nota dei gruppi consiliari di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, E’ Ora.

“Nella odierna giornata è stato convocato il Consiglio comunale di Campobasso in seduta straordinaria ed in via d’urgenza, con due proposte di deliberazione inerenti una “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024” e l’altra afferente “l’adesione alla Società a totale capitale pubblico, a cui affidare in forma diretta la gestione del servizio idrico integrato per l’ATO Molise e approvazione dello Statuto”; malgrado l’urgenza e la straordinarietà, in Aula al primo appello alle ore 8.30 di stamani risultavano presenti solo i Gruppi di Opposizione di Centro destra e di Centro sinistra, fatto salvo per la Maggioranza di governo cittadino del solo Assessore Cretella.

Come da regolamento si è atteso mezz’ora per poi ripetere l’appello, con l’auspicio “che la sveglia, fosse nel mentre, suonata per i Consiglieri pentastellati”; e così alle ore 9.00 lo zelante Segretario generale ripete l’appello costatando che ai già presenti Consiglieri Comunali dei Gruppi di Opposizione, si è aggiunto il solo Sindaco Gravina, sprovvisto dei suoi “fedelissimi”, circostanza che ha imposto al Presidente del Consiglio di dichiarare la seduta deserta.

Alquanto anacronistico convocare una seduta d’urgenza ed in via straordinaria, per poi mandarla deserta, per giunta su argomenti d’importanza amministrativa per il funzionamento dell’Ente come nel caso della variazione di Bilancio inerente le imminenti spese per le festività di “Corpus domini” che al momento vedono il Comune di Campobasso impegnato per somme che non ha ancora disponibili, malgrado nei giorni scorsi hanno tenuto una Conferenza stampa di presentazione dello stesso “Cartellone eventi – FATTI DECISAMENTE MOLTO GRAVI se si pensa che non ancora è stata adottata la variazione, non ancora ci sono quindi i soldi a disposizione, non ancora c’è un contratto ufficiale…e già si vendono i biglietti.

La sveglia che non è suonata questa mattina per i Consiglieri Cinque stelle, sicuramente suonerà tra due anni, e saranno i Cittadini Campobassani che oramai si sono ampiamente resi conto della manifesta incapacità amministrativa, e del non rispetto istituzionale che si vive in Città dal 1° luglio 2019, giorno di insediamento del “giallo esercito” che sempre più si mostra alla Città con le “lame spuntate” e la testa tra le nuvole, a decretarne la fine inesorabile.

Domani ci sarà la seconda Convocazione dell’odierna seduta, ed i Gruppi di Opposizione saranno presenti così come lo sono stati oggi, con responsabilità e serietà verso l’Assise Cittadina, sarà l’occasione anche per stigmatizzare queste convocazioni farse che non possono trovare alcuna comprensione, né condivisione da parte di chi si è candidato per rappresentare gli interessi di Campobasso e dei Suoi Cittadini”.