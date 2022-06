Grande successo di partecipazione alla ventesima edizione Trofeo San Nicandro di Venafro con oltre 250 atleti provenienti da tutta Italia, con una gara competitiva bronze Label nella provincia di Isernia.

“Una bellissima giornata caratterizzata dalla voglia di riattaccarsi un pettorale e correre con l’obiettivo di divertirsi”. Ha commentato Vincenzo di Monaco, vice Presidente della Free Runners Isernia.

I runners partecipanti hanno promosso a pieni voti la manifestazione per la perfetta macchina organizzativa messa in campo da Massimiliano Terracciano, Presidente della Asd Atletica Venafro, insieme ad i suoi atleti. Infatti, sono riusciti a mettere in piedi un team vincente che ha lavorato con passione ed impegno per realizzare una gara curata nei minimi dettagli, addirittura portando atleti di livello nazionale e internazionale come Daniele MEUCCI (vinitore della gara assoluta) e Daniele D’ONOFRIO (giuto 4to al traguardo).

Tra le società ha primeggiato la società Pol. Ciociara Antonio Fava, che si è classificata al primo posto. Ma la grande novità è stata sicuramente la Asd Free Runners Isernia che è riuscita a salire sul terzo gradino del podio accumulando il maggior numero di punti per atleti giunti al traguardo, ma con meno atleti rispetto alle società, blasonate e numerosissime, provenienti dalle regioni limitrofe.



La Free Runners Isernia, guidata dal presidente Giampiero Mancini, ha ricevuto al traguardo i complimenti del presidente Fidal Molise Dino MUCCI, che ha salutato così il team Free Runners: “UNA BELLA REALTA’ LA FREE RUNNERS, IN UN PICCOLISSIMO FAZZOLETTO, QUELLO MOLISANO”.

Al termine della manifestazione, dopo aver festeggiato per le ottime posizioni degli atleti individuali, Antonio COSTA 34mo assoluto, Giuseppe OLIVE 37mo assoluto, Vincenzo DI MONACO 42mo assoluto e 3zo di categoria, vi è stato tempo anche di autografi e foto con i campione Daniele MEUCCI e Daniele D’ONOFRIO.