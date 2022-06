Lettera di encomio dell’Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi al Cavaliere Gino Donatelli di Trivento per l’impegno costante verso i più bisognosi. L’arcivescovo Zuppi, da poco nominato da Papa Francesco presidente della CEI, con una nota ufficiale ha voluto ringraziare il Cavaliere Gino Donatelli per l’impegno costante che in questi anni ha profuso a servizio della cittadinanza e dei più bisognosi. “Le assicuro la mia vicinanza – ha scritto il cardinale Zuppi – perché possa sempre continuare a servire i più deboli con dedizione e disponibilità, mettendo in pratica i comandamenti dell’amore a Dio e al prossimo. Le confermo la mia stima e le auguro ogni bene”. Recentemente, il Cardinale Zuppi è stato ospite della Caritas diocesana di Trivento, in occasione del convegno sulla pace dal titolo “Il Vangelo e la pace”.