La scuola di ballo Time to dance Academy di Isernia, sotto la direzione artistica della maestra pluripremiata Angelica Fino, torna ad emozionare il pubblico dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia.



Lo spettacolo è divenuto un appuntamento di rilievo per la città di Isernia, poiché oltre ad ospitare tutti gli allievi della scuola, dai più piccoli ai più grandi e più esperti, dagli amatori agli agonisti, vedrà gli stessi insegnanti della scuola, quindi i professionisti, protagonisti in numerosi spettacoli insieme ad ospiti di calibro internazionale.

Tra le partecipazioni speciali quest’anno, la compagnia di danza contemporanea ANAM, il trio caraibico AF LADIES, e dai palchi più importanti del mondo, la coppia cubana WILMER NAJARRO Y MARIA CARMEN MORENO, rappresentanti della cultura Afro cubana in tutto il mondo.

“La voglia non è solo quella di mostrare il duro lavoro fatto con i nostri allievi durante l’anno, mostrare con gioia i loro progressi e le loro conquiste nonostante la situazione complicata dalla quale veniamo, ma anche quella di trasmettere al pubblico la nostra passione, che ci ha tenuto vivi nei momenti più difficili.

Desideriamo coinvolgere il pubblico di Isernia in un vero e proprio spettacolo, mostrando loro che la danza in Molise c’è, ad altissimi livelli, e per questo va sostenuta e incentivata.”



La Time To Dance Academy vi attende dunque domenica 12 giugno alle ore 20.00 presso l’Auditorium di Isernia.