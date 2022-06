L’anno scolastico è finito e per la maggioranza degli studenti sono cominciate le vacanze estive, tranne per chi deve affrontare gli esami.. Anche quest’anno è stato caratterizzato dalla pandemia: mascherine, distanziamenti, didattica a distanza e integrata con tutte le difficoltà dettate, appunto, dal Covid sebbene sia stato diverso dai primi periodi dell’emergenza e dal lockdown..

Sono all’incirca 5000 gli studenti molisani – tra scuole medie e superiori – interessati dagli esami di fine ciclo scolastico.

L’esame di terza media, al via domani e che proseguirà fino al 30 giugno, coinvolgerà 2.423 ragazzi e ragazze a cui si aggiungono 2 esterni, cioè gli alunni in istruzione parentale e gli esterni che sono stati registrati dalle scuole ai fini della prova Invalsi. Campobasso conta 1.814 studenti del terzo anno della scuola secondaria di I grado, Isernia 609.

Sono invece 2.515 i ragazzi che affronteranno l’esame di maturità a partire dal 22 giugno, data della prima prova scritta. In 1.965 provengono dalla provincia di Campobasso, mentre 550 da Isernia. Tra loro 35 candidati esterni. Dopo la prima prova, uno scritto a scelta tra le sette tracce ministeriali, il 23 giugno i maturandi affronteranno la seconda che cambia in base dell’indirizzo di studi. L’esame si concluderà con un colloquio finale con ogni singolo candidato.

142 le classi interessate, 110 nella provincia di Campobasso e 32 in quella di Isernia. Nel 51% del totale si tratta di licei, nel 33% di istituti tecnici e nel 16% di scuole professionali.