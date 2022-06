I dati Covid in Molise con l’ultimo bollettino dell’Asrem. Non si registrano decessi ne’ ricoveri e nemmeno dimessi. Sono 122 i nuovi positivi su 746 tamponi processati. Il numero più alto di casi riguarda Campobasso con 28 contagi. 15 quelli di Termoli. Sono 69 i guariti. Tasso di positività al 16,3%. Restano 11 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali 1 in Terapia intensiva. Sono 3199 gli attualmente positivi nella nostra regione.