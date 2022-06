Il Campobasso ha tutta l’intenzione di provare a stupire ancora per gioco, aspetto su cui ha avuto riscontri da molti ambienti Lega Pro, e per obiettivi. Su quest’ultimo profilo basta rianalizzare le dichiarazioni non recenti, ma comunque molto valide di Mario Gesuè che proclama un lupo piu’ ambizioso. Elmetto in testa per Fabio Prosperi ed i suoi collaboratori alcuni ancora da scegliere. In questo senso, va registrata una collaborazione instaurata con il Vastogirardi di Andrea Di Lucente. I rossoblu hanno attinto a piene mani con Prosperi e Vassalli in attesa di annunciare il vice allenatore. Dubbio fra Barrea, un nome che pare raffreddarsi e destinato a proseguire come collaboratore della juniores e Rienzo, già allenatore anche in eccellenza e promozione molisana e con il quale pare che Prosperi sia legato da stima e amicizia. Testa all’organico da parte dei tifosi alcuni dei quali hanno già risposto alla chiamata della società al rinnovo dell’abbonamento. La rosa cambierà ma senza sconvolgimenti. Ad oggi senza Tenkorang ancora non annunciato dalla Cremonese, ma destinato alla società lombarda, si deve per ora annotare un indebolimento. Ma è presto per tutte le società. Il mercato per ora è statico e poco concreto e potrà raccontare passaggi ufficiali solo a partire dal primo luglio. Da annotare che la dirigenza ha avuto un colloquio proficuo con il centrocampista Angelo Persia che ha raggiunto un nuovo accordo di massima e orale con la società. Gesuè e De Angelis dovranno essere abili a schermire giocatori oggetto dell’attenzione di tanti direttori sportivi. Le posizioni di Liguori e Pace appaiono quelle piu’ aggredibili. Entrambi hanno un legame biennale con il Campobasso, ma, specialmente, per Liguori si moltiplicano gli interessi di altre società di Lega Pro e, secondo indiscrezioni, sembra ci possa essere anche una società di serie B pronta a lanciare l’offerta al Campobasso.

In nome di questa amicizia sorta con il Vastogirardi, ma non solo per questo, dovrebbero seguire il tecnico nel capoluogo anche altre due pedine. I piu’ accreditati potrebbero essere l’attaccante Michele Guida e Luca Guadalupi. Sul fronte delle collaborazioni, la società ha confermato anche quella con la concessionaria Autopia di Giannunzio Magnifico e lavora sodo per ampliare il ventaglio di marchi che compaiono sulla maglietta rossoblu. Anche il marketing è un fronte curato minuziosamente: ci sarebbero in serbo novità per le magliette e il relativo aspetto cromatico. Dovrebbe essere abbandonato il colore viola indossato dalla squadra come terza divisa stagionale.

Ci avviciniamo a grandi passi verso la finale di ritorno Palermo – Padova di fronte ai previsti trentacinquemila del Barbera. Non mancherà una piccola fetta del Molise: primo assistente designato sarà, infatti, il signor Antonio Severino della sezione di Campobasso.