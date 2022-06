Fabio Prosperi è al lavoro con il direttore sportivo De Angelis per l’allestimento dell’organico rossoblu. Il nuovo mister ha suggerito dei nomi al DS che possono far caso al Campobasso, ovviamente nel rispetto di tutti i paletti dettati della società. Giocatori giovani, di prospettiva magari in età di minutaggio da affiancare alla base già esistente. La rosa va integrata in particolare nel reparto di centrocampo. Il girone F di serie D potrebbe essere nuovamente un serbatoio da cui attingere come nella passata stagione, come fatto per Pace, dal Cynthialbalonga, e Liguori, dalla Recanatese, sicuramente tra i migliori nel Campobasso 2021/2022. Diversi giovani hanno impressionato il nuovo tecnico del Campobasso e potrebbero approdare alla sua corte. Dal Vastogirardi i nomi più gettonati sono quelli di Guida, esterno offensivo, e Guadalupi. Quest’ultimo, centrocampista di grande qualità, potrebbe trovare spazio nella nuova linea mediana di Prosperi. Da allestire anche lo staff del nuovo mister, tra i papabili di vice allenatore anche Carmine Rienzo che potrebbe tornare tra le fila del Campobasso dopo l’ottima esperienza maturata, negli anni passati, con la juniores rossoblu. Mentre lo staff tecnico è al lavoro per la rosa, la società è attiva per definire a livello numerico la prossima stagione. Entro fine mese bisognerà perfezionare l’iscrizione e chiudere tutte le spettanze della stagione precedente.

Tempo d’iscrizioni e come ogni anno si segnalano situazioni borderline, diverse società secondo i ben informati sono a rischio. Si parla di ben 8 club che potrebbero non iscriversi al campionato 2022/23, tra i quali, Teramo, Siena, Pro Patria e Imolese, da valutare anche il Potenza nel raggruppamento C. Inoltre, la Triestina dopo la scomparsa del presidente Biasin è alla ricerca di un nuovo proprietario e lo stesso sta facendo il Messina con Sciotto che non vuole restare al timone per il nuovo anno. Intanto il Foggia ha individuato in Roberto Boscaglia il nuovo allenatore, l’ex Palermo ha un accordo di massima con il club pugliese per un contratto fino al 30 giugno 2024. Nei giorni scorsi si era registrato il gradimento della società rossonera verso Boscaglia, ora le parti sono giunte ad un primo accordo.

Sul calcio giocato, manca solo un ultimo atto per chiudere la stagione 2021/2022, domenica la gara di ritorno tra Palermo e Padova. Si riprenderà dallo 0 a 1 maturato all’Euganeo, i rosanero cercheranno di sfruttare al massimo la rete di Floriano in gara 1. Attesa una cornice di pubblico imponente al Barbera, una chiusura favolosa per una grande stagione di Lega Pro.