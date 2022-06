Screening per l’Epatite C, prelievi gratuiti dell’Asrem al poliambulatorio di Trivento. L’azienda sanitaria regionale ha intrapreso le attività relative alla campagna screening HCV, campagna regionale, prevista dal Decreto Ministeriale 14 maggio 2021, mettendo a disposizione l’ambulatorio del distretto, dedicato all’effettuazione del prelievo venoso per la ricerca degli anticorpi contro il virus dell’epatite C. L’Asrem ricorda che la prevenzione è particolarmente importante perché permette di individuare l’infezione prima che si manifestino i sintomi dell’Epatite C, e questo può salvare la vita a chi è portatore asintomatico del virus. Lo screening è rivolto ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989 ed è gratuito. La partecipazione allo screening prevede in caso di positività che i soggetti siano indirizzati all’ospedale per le eventuali cure.