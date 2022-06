La Regione Molise ha messo a disposizione anche per l’anno 2022 dei contributi dedicati ai pazienti oncologici per l’acquisto di parrucche. Presso l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone sarà possibile presentare domanda di finanziamento a partire dal 15 giugno e fino al 15 settembre prossimo.

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata mediante posta elettronica all’indirizzo: info@ambitoagnone.it o mediante consegna a mano presso l’Ufficio di Piano sito ad Agnone in Piazza Dante Alighieri, n. 51. In ogni caso, il contributo non potrà essere superiore ai 400 euro per soggetto.