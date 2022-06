Percorsi formativi gratuiti, la Caritas di Trivento riapre gli avvisi per i progetti “Safe” e “Ricomincio dalla mia terra”. La Caritas Diocesana di Trivento ha proposto percorsi formativi gratuiti destinati a disoccupati, inoccupati, soggetti socialmente vulnerabili, che potranno così conseguire attestati di qualifica professionale e/o di frequenza per l’ingresso nel mondo del lavoro e per l’auto imprenditorialità. Alla data del 30 aprile 2022, fissata come primo termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione – fa saper don Alberto Conti, direttore Caritas di Trivento- sono pervenute n. 27 istanze; per OSS n. 15; per agricoltura integrata n.1; per pizzaiolo n.2; per apicoltura n 5; per cucina tradizionale n. 4. È stata esclusa una sola richiesta poiché presentata da soggetto non residente nell’ambito della Diocesi di Trivento. All’esito dei colloqui avuti nei giorni scorsi con gli aspiranti corsisti ammessi, sono intervenute n. 8 rinunce. La scarsa adesione ai corsi per pizzaiolo e agricoltura integrata non ne consentirà l’avvio. Sono, invece, riaperti i bandi per i posti ancora disponibili nei corsi di Apicoltura e cucina tradizionale, un posto per entrambi, mentre per OSS sono disponibili 7 posti. Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato ai bandi pubblicati sul sito www.caritastrivento.it, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del 13 giugno.