Mondo della scuola in lutto per la morte di Domenico Crudele, professore isernino di inglese in pensione, che è morto a seguito di un malore in mare, mentre era impegnato nella pesca subacquea, che praticava da anni con grande passione. È successo a Vasto, dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza con la famiglia. A notare il corpo, un altro sub di passaggio in zona: l’uomo ha subito allertato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Il professore, 78enne, era conosciutissimo e benvoluto da tutti in città. Lascia la moglie e tre figli, oltre che un bellissimo ricordo in intere generazioni di studenti.

Le condoglianze alla famiglia sono arrivate anche dal sindaco di Isernia Piero Castrataro.