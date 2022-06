Share on Twitter

Andamento del Covid: la curva risale fisiologicamente dopo il fine settimana. I nuovi positivi sono 131, risultato di 643 tamponi processati per un tasso che torna oltre il 20 per cento.

Non ci sono decessi e con un dimesso e un nuovo ricovero la situazione dei degenti al Cardarelli rimane invariata. Campobasso con 21, Termoli 15, Isernia 12 e Venafro 10 sono i centri con il numero maggiore di contagi. Gli attualmente positivi sono 3.159 mentre 557 persone sono guarite nel fine settimana