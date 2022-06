Concerto del rapper Shade a Trivento, contrada Fonte del Cerro presa d’assalto dai più giovani. Le prime stime parlano di oltre 3mila presenze, contrada Fonte del Cerro presa letteralmente d’assalto dal popolo dei giovani fan di Shade, il rapper ed artista poliedrico torinese. In occasione della festa di Sant’Antonio da Padova, la contrada ogni primo sabato del mese di giugno organizza un evento di richiamo, per questa edizione post pandemia il comitato organizzatore è riuscito ad avere una data del tour nazionale dell’artista di successo e particolarmente apprezzato dai più giovani, “è stato emozionante vedere tanta gente, soprattutto giovani, nella nostra contrada – ha riferito il referente del comitato organizzatore, Giuseppe Florio – dopo gli anni di fermo dovuti alla pandemia, i ragazzi hanno espresso tutto il loro desiderio di stare insieme e di tornare alla normalità. Il nostro bilancio non può che essere più che positivo – aggiunge Florio – e ci sprona a far diventare sempre più grande questa festa e questa contrada, colgo l’occasione per ringraziare tutti i nostri sponsor e tutti i collaboratori che si sono messi a disposizione e che hanno contribuito a questo magnifico successo, un evento di questa portata”.