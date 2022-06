Share on Twitter

E’ iniziato nella frazione di Vallecupa, sul piazzale della chiesa di S. Maria degli Angeli, il tour di “Laboratorio 86079”, il movimento civico di Venafro che si pone e propone come soggetto politico di riferimento per le prossime elezioni amministrative in programma nella città della provincia di Isernia.

Incontrare i cittadini, gli elettori, per raccoglierne le istanze e costruire un programma che – anziché essere calato dall’alto – parta dal basso. Dai problemi segnalati, alle criticità evidenziate. Con un occhio al futuro di Venafro, la cui attuale Amministrazione – dicono dal movimento civico – è sull’orlo del baratro. E ciò affinché i prossimi amministratori siano interpreti e protagonisti, in Comune, dal 2023 e per i successivi anni di un programma costantemente condiviso e che dia risposte ai cittadini.

Il modus operandi, la strategia d’azione di “Laboratorio 86079” erano stati annunciati lo scorso sabato 28 maggio, allorquando alla palazzina liberty di Venafro c’è stata la presentazione ufficiale del nuovo movimento civico.

Ed a distanza di una settimana, subito, il primo incontro con i cittadini di Vallecupa. Costruttivo, propositivo e dunque positivo nella prospettiva del lavoro che i componenti del movimento civico hanno iniziato.

Ed il tour in città di “Laboratorio 86079” continua. Con altri appuntamenti che, man mano, coinvolgeranno tutti i cittadini di Venafro.