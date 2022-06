Termoli una città sempre più a misura di bambino, dopo la consegna della bandiera verde che ogni anno i pediatri italiani assegnano ai comuni con le migliori spiagge per famiglie, a confermarlo sono anche le opere di riqualificazione delle aree verdi portate avanti dall’a mministrazione comunale che donano ai quartieri una nuova vitalità.

E pensando proprio ai più piccoli, sono state inaugurate le nuove aree giochi in Viale D’italia, via Germania e Via Fortore, zone verdi abbandonate dove oggi ci sono panchine colorate, scivoli altalene e zone recintate per i cani.

“Abbiamo cercato- ha detto il sindaco Francesco Roberti- di riqualificare questi parchi che da tempo aspettavano opere di manutenzione, in altri non erano mai stati fatti interventi di questo tipo. Pian piano, cerchiamo di ridare spazi verdi ai cittadini.

Con tanto lavoro- ha continuato Roberti- andiamo avanti portando avanti una serie di opere e con una serie di finanziamenti ottenuti tramite il PNRR e che ricadranno in termini di opere sulla nostra cittadinanza.”