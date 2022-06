Allerta caldo, oggi per 5 città: Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Anche la nostra città, dunque tra quelle con il bollino rosso, con temperature che potranno anche superare i 37 gradi. E infatti, già prima di mezzogiorno in città il clima era a dir poco rovente. Per questi capoluoghi, il ministero della Salute, prevede il massimo dell’allerta per l’afa: “Condizioni di emergenza per possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”, è l’allarme degli esperti. Chi ha potuto ha lasciato la città, destinazione mare. E dopo i disagi e le code chilometriche dei giorni scorsi, sulla Bifernina questa mattina non si sono verificati intoppi, risolto il problema dei semafori. Traffico dunque scorrevole, con poche auto in circolazione. Chi invece è rimasto, ha trovato una città festosa, con piazza municipio invasa da giovani atleti per la festa nazionale dello sport, indetta dal Coni. C’erano poi anche gli stand delle forze dell’ordine. Bar e supermercati aperti, Corso Vittorio Emanuele pieno di gente, solita fila davanti alle fontanelle per dissetarsi, solito traffico. Insomma chi pensava di trovare una Campobasso desolatamente vuota, in questa giornata dal clima tipicamente estivo si è dovuto ricredere. Campobasso d’estate, è anche questa.