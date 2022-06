La minoranza in Consiglio comunale di San Pietro Avellana, attraverso la pagina social “San Pietro Avellana News”, ha duramente attaccato l’operato dell’amministrazione comunale riguardo la questione relativa al taglio delle erbacce in paese.

“Per chi si trova in questi giorni di ponte a San Pietro Avellana è facilissimo imbattersi in erba altissima, situazioni di degrado, serpentelli e altri animali che sbucano dall’erba. Una situazione indecente oltre che oltraggiosa per la brutta figura che fa tutto il paese con gli ingressi sporchi e degradati. Ovviamente la colpa non è del povero operatore lasciato solo a gestire una mole di lavoro così importante. Proprio solo perché gli otto operai di supporto assunti con il bando di utilità diffusa da quelli “brutti e cattivi che bisognava mandare a casa” hanno terminato il progetto e quindi non ci sono più. – hanno commentato dal gruppo di opposizione – L’altro operaio/autista di CAT. B3 assunto sempre con il bando (a tempo indeterminato) di quelli ”brutti e cattivi di prima” purtroppo, a gennaio, per decisione dell’attuale amministrazione, è stato internalizzato, per “esigenze di ufficio”; il vigile che avrebbe dovuto controllare la pulizia delle aree private pare che non ci sia più e quindi, praticamente, il paese è letteralmente in stato di abbandono e di degrado. Forse per luglio, complice il caldo, l’erba non crescerà più, quindi siamo fiduciosi che almeno nella settimana del ferragosto sembrerà tutto pulito. Amministrare vuol dire aver capacità organizzativa e di risoluzione di problematiche; bisogna inventare progetti e soluzioni, lavorare, avere idee.“