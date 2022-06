Incidente stradale a Vercelli: perde la vita Carmine Marotta, un giovane di Biella cresciuto a Isernia, dove veniva spesso a trovare la sorella, sposata con un uomo del capoluogo pentro.

Il giovane aveva molti amici a Isernia e si sono moltiplicati suo social i messaggi di cordoglio per la drammatica notizia.

Lo scontro è avvenuto all’alba tra una Lancia Y, a bordo della quale si trovava anche Carmine, e una BMW, nei pressi di Busonengo.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere delle vetture. Ma per Carmine, e per altri due giovani, non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori per salvare loro la vita.