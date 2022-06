Dopo la parentesi buia legata al Covid, il turismo itinerante via camper è tornato a rivestire un ruolo importante nell’ambito dell’organizzazione di viaggi alla scoperta dei borghi e della natura. Spesso le rotte dei camperisti toccano anche i centri più piccoli che celano attrazioni artistiche e culturali tutte da scoprire.

Ed è proprio il caso di Agnone che è diventata meta turistica per un gruppo di viaggiatori appassionati di storia ed arte. Questa mattina, infatti, la cittadina altomolisana ha accolto 28 camperisti provenienti in parte dalla Germania e in parte dal Nord Italia per un’esperienza guidata tra le attrazioni del luogo. I turisti si sono recati in visita alla Chiesa di Sant’Emidio, al centro storico, alla bottega orafa, a Palazzo San Francesco e alla Fonderia Marinelli.

Il tour dei camperisti interessa anche altri centri del Molise, quali Isernia, Castelpetroso, Fornelli, Termoli e Bojano.