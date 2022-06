La curva del contagio continua a scendere anche in Molise. Sono infatti 87 i nuovi contagi sui 780 tamponi processati, con il tasso di positività all’11%. Numeri a due cifre solo a Termoli con 12 nuovi casi e Campobasso con 10. Questa è la situazione fotografata dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche un nuovo ricovero in Malattie infettive e 98 guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 3.584 mentre i pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli sono 11 di cui due in Terapia intensiva.