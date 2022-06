“Casa vacanze la Morgia”, il Comune di Pietracupa mette a disposizione un immobile per uso ricettivo turistico. All’avviso potranno partecipare tutti gli operatori economici residenti in un paese dell’Unione Europea ed iscritti o che si impegnino, nel caso ci sia l’obbligo normativo, ad iscriversi alla Camera di commercio prima della stipula del contratto di locazione o ad istituzioni equivalenti del paese di appartenenza, per l’esercizio di attività di residenze turistiche/alberghiere. La struttura denominata “Casa Vacanze la Morgia” sarà concessa in locazione al soggetto che offrirà il canone più alto rispetto al canone fisso a base di gara quantificato nell’importo annuo di euro 700,00. La durata del contratto di locazione è fissata in mesi 24 dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo mediante stipula di nuovo contratto. Le domande dovranno pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pietracupa entro il termine delle ore 13:00 del giorno 15 giugno 2022, a mezzo raccomandata A/R, all’indirizzo Comune di Pietracupa – Via Casaleno n.1 86020 Pietracupa (CB) o consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune (dal Lunedì al Venerdì) dalle 11,00 alle 13,00. Per più specifiche informazioni si rimanda alla consultazione del sito ufficiale del Comune.