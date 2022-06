Tornerà presto a vivere ed animarsi il mercato coperto di Campobasso, di via Monforte dopo anni di incuria ed abbandono, grazie all’approvazione, da parte della Giunta comunale, del progetto definitivo per la sua riqualificazione. Il progetto prevede infatti interventi alla struttura e sulle aree di pertinenza, opere per altro già inserite nel programma triennale delle opere pubbliche e in parte in quello straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Oltre a rendere nuovamente fruibile e sicura la struttura, il progetto avrà come obiettivo anche quello di aggiungere un altro importante tassello per la rivitalizzazione della zona, con la creazione di attività che possano essere di impulso a dare nuova vita a centro urbano, conservandone, tuttavia tutte le caratteristiche originarie. Sono infatti previsti interventi di adeguamento alle normative vigenti, come quelli sismici energetici e l’abbattimento delle barriere architettoniche ma anche opere che consentiranno una ristrutturazione attenta all’architettura originaria, senza stravolgerne la storia ma che al tempo stesso possa consentire al mercato coperto di inserirsi nel contesto urbano, senza stravolgimenti. “L’obiettivo , fanno sapere dal Comune, è quello fare in modo che la città conservi la sua memoria storica, ma che sia anche al passo con i tempi, rivitalizzando una zona che negli anni ha visto un progressivo abbandono, con decine di piccole attività che hanno chiuso i battenti”. Il Comune tenterà di invertire questa triste e dannosa tendenza, ridando lustro ad una struttura che rappresenta un pezzo di storia importante della città.