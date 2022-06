Share on Twitter

Il Comune di Trivento conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e rende onore ai cauti triventini di tutte le guerre. Il consiglio comunale trignino, su proposta dell’Anci, dietro l’invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia e con il sostegno di tutte le Associazioni d’Arma, ha aderito all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Iniziativa che ha preso il largo dalla celebrazione del 4 novembre 2021, quando è stato celebrato il centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. Il Consiglio Comunale – è la motivazione posta in delibera – ritiene questa occasione preziosa per estendere il riconoscimento ai cittadini Triventini, a tutti i caduti della Grande Guerra, ai caduti innocenti di tutte le guerre, a tutti i caduti civili e alle loro famiglie che hanno sofferto e che spesso non hanno potuto avere il conforto di poter piangere il corpo dei propri cari.