Il bollettino di venerdì 3 giugno. Al Cardarelli una nuova vittima. È un 70enne di Frosolone che era ricoverato in Malattie infettive. I contagi sono 124 su 1051 tamponi con un tasso di positività all’11,8 per cento. I guariti sono 552. Scende così a 3595 il numero dei malati covid attualmente in regione.