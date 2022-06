Share on Twitter

Arriva la prima, grande ondata di calore dell’estate, con un mese di anticipo rispetto alle medie del periodo. Con il centro Italia in particolare che va verso un weekend infuocato: secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, domani – sabato – saranno due le citta’ con il bollino rosso, il massimo livello di emergenza che indica condizioni a rischio per tutta la popolazione: Campobasso e Roma, con quest’ultima che vedra’ una temperatura massima percepita di 34 gradi. Andra’ peggio il giorno dopo, domenica, con 5 citta’ da allarme rosso: oltre a Campobasso e Roma, anche Frosinone, Rieti e Perugia, dove le massime percepite arriveranno a 35 gradi. Cui si sommeranno tre citta’ da bollino arancione, che indica condizioni di rischio per anziani e soggetti fragili: Catania, Latina e Palermo.