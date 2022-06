Cordoglio e lutto anche in Molise per la morte di Liliana De Curitis. La figlia di Totò, morta oggi a Roma a 89 anni, era cittadina onoraria di Ferrazzano. Forte il suo legame con il comune molisano: il castello di Ferrazzano infatti fu acquistato in passato da un suo avo, Scipione De Curtis. La cittadinanza onoraria le fu attribuita nel 1998, alcuni anni più tardi, nel 2015, la De Curtis tornò nel piccolo borgo per ricevere dalle mani del sindaco le chiavi della paese.

Liliana De Curtis era nata a Roma nel 1933, figlia di Toto’ e Diana Rogliani. Le fu dato il nome di battesimo in ricordo di Liliana Castagnola cui l’attore napoletano era stato legato e che si suicido’ per amore di Toto’.