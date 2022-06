In tanti questa mattina, volendo approfittare della bella giornata di festa e di sole, hanno pensato di trascorre la giornata al mare ma si sono invece ritrovati nell’inferno della Bifernina. Sulla Fondovalle a causa dei lavori e dei semafori si sono create delle file lunghissime che hanno paralizzato il traffico in direzione Termoli. A metà mattina le code, secondo quanto riferito dalle stesse forze dell’ordine, erano lunghe 10 chilometri. I tempi di percorrenza tra Campobasso e la costa si sono così più che raddoppiati. Centinaia le auto bloccate sotto il sole con gli automobilisti inviperiti. Le forze dell’ordine sono dovute intervenire per cercare di smaltire almeno in parte le file e per regolare il traffico.