Consiglio comunale di Sant’Angelo Limosano, Greco subentra al dimissionario D’Elia. Nelle elezioni del mese di maggio 2019, Fazio D’Elia è stato il candidato capolista di “Unione Democratica” in lizza per la poltrona di primo cittadino, contro il riconfermato sindaco William Ciarallo. La lista di quest’ultimo, denominata “Vivere”, raccolse 173 voti, il 61,79% dei consensi, mentre D’Elia ricevette 107 voti dalla platea elettorale. A fine aprile scorso, Fazio D’Elia ha presentato le dimissioni alla Casa comunale e ora il consiglio comunale, come da regolamento, ha proceduto alla surroga del consigliere dimissionario con il candidato primo dei non eletti, Pasqualino Greco. Un decano della politica del paese, nelle elezioni comunali del 2014, Pasqualino Greco era il candidato sindaco, aveva ricoperto fino ad allora la carica di vice sindaco, e che per solo 8 voti perse le elezioni e si vide soffiare lo scranno più alto dell’assise civica dal giovane William Ciarallo, impegnato da sette anni nella Proloco.