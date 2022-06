Sotto un sole estivo e in un clima di festa è stato celebrato anche a Campobasso il 76esimo anniversario della Repubblica italiana. Dopo due anni di stop a causa della pandemia oggi cerimonia solenne, alla presenza delle massime autorità militari, politiche ed istituzionali. Presenti anche gli alunni di alcune scolaresche. Una manifestazione nel corso della quale è stato letto, tra gli altri, il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Non sono mancati i riferimenti alla situazione internazionale, con il conflitto in ucraina ma anche alla pandemia che sembra concedere una tregua e con l’appello al dialogo e all’unità.

Al termine della cerimonia che si è svolta davanti al monumento ai caduti, la manifestazione si è spostata in prefettura, dove sono state consegnate le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica italiana. A Pierpaolo Pigliacelli e Laura Scioli attribuite quelle di commendatore. Titolo di ufficiale invece a Massimo Capobianco, Antonello Cefalo, Giuseppe Di Vico, Giuseppe Meli, Giuseppe Santoro. Titolo di Cavaliere a Giuliana di Laura Frattura, Michele Lafratta, Pasquale Marcovecchio, Osvaldo Palladino, Vincenzo Pescolla, Agnese Scala. La medaglia d’onore è stata consegnata a Antonio Di Virgilio.