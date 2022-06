Nel mese di giugno inizia formalmente la nuova stagione agonistica con i primi annunci ufficiali e le società che stanno sempre più entrando nel vivo delle questioni tecniche e sportive. Per quanto riguarda il campionato gli organici sono quasi definiti, poi bisognerà attendere la fine del mese di giugno per vedere se tutte le società regolarizzeranno la propria posizione. Come tutti gli anni, ci sono già rumors sulle difficoltà economiche di alcune compagini societarie ma per il momento non c’è nulla di ufficiale.

In casa Campobasso si attende l’ufficialità del mister che, salvo stravolgimenti dell’ultimo secondo, dovrebbe essere Fabio Prosperi, pronto a mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà ai Lupi. Per quanto riguarda il Campobasso del futuro, la rosa sarà quasi totalmente confermata. Sicuro partente Tenkorang vicinissimo alla firma con la Cremonese, neo promossa in serie A, pronta a girare eventualmente il giovane classe 2000 in prestito in qualche club di serie B. Molto probabilmente anche Micheal Liguori dovrebbe trovare un’altra sistemazione dopo lo splendido campionato disputato nella scorsa stagione. Dal Vastogirardi mister Prosperi potrebbe portare in dote alcuni rinforzi come l’esterno offensivo Guida e il classe 99 Salatino. Sarà effettuato un sondaggio anche per il centrocampista Guadalupi che si è messo in mostra con la squadra altomolisana, un centrocampista moderno che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.

Come detto in premessa le società di Lega Pro stanno iniziando a muoversi. La sorpresa arriva da Taranto dove Giuseppe Laterza non sarà più l’allenatore dei pugliesi. L’allenatore era stato confermato a fine campionato ma ha deciso di non continuare il rapporto con la società lasciando spiazzato tutto l’ambiente dopo due anni insieme. Indiscrezioni parlano di un suo possibile approdo al Monopoli che si è mosso fortemente in tal senso. A questo punto un’opzione in meno per Cudini vista la virata del Monopoli su Laterza. La Turris ha scelto invece Massimiliano Canzi per il post Caneo. La scelta della società campana è stata dettata dalla volontà di avere un allenatore giovane, con idee innovative e con tutta la voglia di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore, valorizzando i tanti giovani ma al tempo stesso in grado di gestire i senior.

Ricordiamo che la stagione agonistica 2021-2022 si chiuderà con gli spareggi promozione tra Padova e Palermo. Andata a Padova domenica 5 giugno alle 21.00 e ritorno previsto al Barbera di Palermo dopo 7 giorni il 12 giugno con stesso orario di inizio.