Il male esiste dappertutto. Sui colletti bianchi l’attenzione ci sara’ e sara’ anche massima”. A dirlo il nuovo questore di Salerno, Giancarlo Conticchio che stamattina si e’ presentato ai giornalisti nel suo primo incontro con la stampa nella città campana dopo aver salutato due giorni fa Campobasso. “Conoscevo Salerno – ha spiegato – ma solo da turista. E’ una gran bella provincia. Da questa citta’ mi aspetto di poter contribuire a tenere alta l’attenzione sulla sicurezza. Mettero’ il mio impegno laddove ce ne sara’ bisogno, dopo aver messo le mani per capire cosa succede in ogni realta’ e in ogni territorio”. Sui vari comuni e su quelli dove si registrano eventuali criticita’ ha sottolineato che: “ho preso informazioni sulle varie realta’. Dove c’e’ attenzione, sara’ data. Nocera, ad esempio, ha particolari problemi. Saranno messe in campo azioni mirate”. E sul daspo urbano, ha ribadito che “sono stato il primo in Italia ad applicarlo a Campobasso. Non escludo che possa essere applicato anche qui se fosse necessario”. In ultimo si e’ soffermato sul fenomeno delle babygang. “Usciamo da un periodo triste di pandemia che ha provocato danni anche a livello psicologico non solo nei giovani ma anche negli adulti. Non c’e’ stata la socializzazione. Questo aumento di criminalita’ minorile e’ frutto di un disagio che si e’ vissuto. L’azione che porro’ in campo e’ quella di dialogare, capire e trovare una soluzione”.