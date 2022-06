Share on Twitter

E’ accusato di atti persecutori, violenza privata e violenza sessuale un uomo della provincia di Isernia. Il provvedimento è del gip del tribunale di Campobasso, su richiesta della procura del capoluogo su una vicenda che risale al 2020 e che vede coinvolta una donna che aveva avviato una relazione con l’uomo. Col passare del tempo era diventato possessivo, la seguiva ovunque e quando la donna decide di chiudere la relazione l’uomo diventa anche aggressivo. Lei sporge denuncia e partono le indagini che portano all’emissione del provvedimento. “Questa vicenda dimostra come ancora una volta come le aggressioni e le intimidazioni costituiscano un fenomeno in forte espansione”, ha commentato il procuratore della Repubblica, Nicola D’Angelo che invita le vittime a denunciare.