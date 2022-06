Oggi – mercoledì primo giugno – in regione 93 nuovi contagi su 715 tamponi, il tasso di positività è al 13 per cento. I guariti sono 213. Novità rilevanti sul fronte ospedaliero dove ci sono stati 2 ricoveri ma 5 pazienti sono stati trasferiti in reparti no covid. Restano dunque ora solo 10 i malati positivi al virus ricoverati di questi 2 sono in terapia intensiva. Vuoto invece il reparto anziano fragile.