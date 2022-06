A De Angelis toccherà un duro lavoro, quello di innestare nuovi acquisti sulla base dei partenti. Fra questi, ci sarà certamente Joshua Tenkorang. La trattativa con la Cremonese è virtualmente chiusa. Pare che le parti abbiano trovato un congruo accordo. Il centrocampista si appresta a salutare i colori rossoblu dopo tre anni di militanza ed una vistosa crescita graduale culminata con l’ascesa di categoria. La Cremonese, neo promossa in serie A con il marchio dei tanti italiani in rosa che non va proprio di moda attualmente, potrebbe girare Tenkorang in qualche società di serie B.

Fra gli altri certi di lasciare il Campobasso c’è pure il centrocampista siciliano Francesco Giunta, mentre sembra non sia detta l’ultima parola sia per Nacci che per Liguori. Quest’ultimo è sì corteggiato da tante squadre – pare anche il Como fra queste – ma è pure vero che ha un altro anno di contratto con il Campobasso.



La società si riserva di fare un punto della situazione a giorni con lo stesso Fabio Prosperi, allenatore in pectore dei rossoblu che giunge nel capoluogo con tanto entusiasmo sì, ma anche con un credo tattico completamente diverso da quello di Cudini. L’incontro fra Prosperi e la società è stato fissato per lunedi, al massimo martedì. Va pure detto che il tecnico pescarese verrà nel capoluogo senza una figura di secondo al suo fianco, ma con quella di preparatore atletico sì. Emanuele Vassalli che ha lavorato con Prosperi al Vastogirardi potrebbe trasferirsi in rossoblu. In realtà, la società ha telefonicamente un appuntamento anche al campobassano Roberto Barrea. Nessun conflitto in atto fra le due figure. In caso di ingaggio del professor Vassalli, non è escluso che Barrea possa essere dirottato nel ruolo di vice tecnico.

La società sta anche lavorando sul fronte delle chiusure contratti della stagione in corso. Un passaggio necessario prima di poter procedere poi all’incartamento da consegnare per l’iscrizione al nuovo campionato.

Il tifo campobassano piange l’improvvisa scomparsa di Luca Giordano, giovane sostenitore rossoblu deceduto ieri a soli trentotto anni. Un dolore per tutta la comunità di tifosi che ieri ha voluto subito adoperarsi per salutare Luca. Alla famiglia Giordano giungano le condoglianze più affettuose della redazione sportiva di Telemolise per la grave perdita subita.