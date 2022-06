Si svolgerà oggi a partire dalle ore 18.00 presso il campo sportivo Comunale di Mirabello Sannitico (CB) la Festa Provinciale del Torneo Esordienti 9c9 che vedrà coinvolte le società A.S.D. Mirabello Calcio e S.S. Città di Campobasso. Il programma prevede gara unica di solo andata. La gara indipendentemente dal numero dei giocatori, fino ad un massimo di 18, che si confrontano, verrà suddivisa in 3 tempi di 20’ ciascuno, durante i quali tutti i partecipanti iscritti nella lista dovranno giocare almeno un tempo dei primi due, mentre nel terzo saranno effettuate sostituzioni con il sistema dei “cambi liberi” utilizzando la procedura cosiddetta “volante”. Si ricorda inoltre che nel corso del primo tempo di gioco non sono ammesse sostituzioni ad eccezione di quelle interessanti calciatori infortunati. Nella categoria Esordienti ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di 0-0. Il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare tempi di gioco, vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato 0 punti in caso di sconfitta). Se al termine si dovesse verificare una situazione di parità, si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità previste dalla Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio. La squadra vincente sarà ammessa alla Festa Regionale.

Fonte. Ufficio stampa