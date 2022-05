Pietrabbondante. Sabato 4 Giugno alle ore 9:30 a Pietrabbondante, in Piazza Vittorio Veneto, ci sarà la manifestazione conclusiva del concorso grafico pittorico “Guerrier…Art” rappresento il guerriero con fantasia. Verranno premiati i lavori dei ragazzi e ci sarà l’inaugurazione della mostra.

Concorso bandito dall’amministrazione comunale di Pietrabbondante in occasione del centenario della posa in opera della Statua del Guerriero Sannita e inviato a tutte le Scuole di ogni ordine e grado del Molise.

Sono arrivati circa 50 lavori.

Il guerriero Sannita ha visitato i banchi della scuola ed è stato oggetto di studio e figura centrale dei lavori grafico pittorici realizzati. L’intento del concorso infatti era proprio quello di trasmettere cultura, storia e forte senso di appartenenza, guardare il futuro senza perdere di vista il passato e le radici e creare un ponte tra presente passato e futuro.

Esplode la fantasia, emergono colori e ricchezza di significati.

Il guerriero diventa un pittore, oppure scende dal piedistallo per inginocchiarsi sulla bandiera della pace; il guerriero diventa un puzzle con tanti bambini che formano l’esercito della pace, il suo volto diventa uno specchio in cui ciascuno può specchiarsi per trovare il guerriero che ha dentro; diventa un gioco che si scompone per poi ricostruire nella sagoma del Molise. In alcuni lavori si confrontano le guerre sannitiche con le guerre di oggi e tra i due mondi si apre uno squarcio di arcobaleno che due omini cercano, con forza di allargare sempre più.

Non si perde di vista la figura femminile, è presente infatti anche un lavoro con la sposa sannita che indossa un abito in pura seta dipinto con la tecnica dell’eco printing e i gioielli tipici dei Sanniti.

In questo momento difficile della storia il guerriero assume il ruolo di ambasciatore di pace, diventa un comune essere umano che sotto la corazza di bronzo nasconde un cuore innamorato della vita e della libertà.

Ai piedi del Guerriero Sannita, Pietrabbondante, lancia un messaggio di pace al mondo intero e lo fa attraverso i colori, le matite, i disegni, i pennelli, le mani e gli occhi dei bambini e dei ragazzi.