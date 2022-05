Come prevedibile, si ricomincia esattamente da dove ci si era fermati. La maggioranza di centrodestra in Consiglio Regionale va ancora sotto con i numeri, come era già accaduto in più occasioni durante la sessione di bilancio. In questo caso i numeri sono mancati su una mozione presentata dal PD avente ad oggetto il tema delle energie alternative.

In apertura dei lavori, un’altra spina nel fianco della maggioranza è stata appuntata dal M5S che ha presentato una mozione (ancora da calendarizzare e discutere) con la quale si chiede la rimozione del DG dell’Asrem per mancato conseguimento degli obiettivi.

Nella seduta odierna era atteso in aula il Piano dei Trasporti il cui termine di presentazione scadeva oggi. Il documento tuttavia non è pervenuto. Sul Piano, la III Commissione consiliare non ha espresso pareri, rimettendo la decisione all’aula. Altro segnale di un percorso in salita per la maggioranza Toma.