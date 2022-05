Ultimo giorno di maggio, partita la campagna abbonamenti, la società rossoblu è al lavoro per l’avvio della nuova stagione. Il mese di giugno è sicuramente importante, le scadenze della Lega Pro sono insindacabili, bisogna chiudere la stagione passata con tutte le spettanze del caso e perfezionare la domanda d’iscrizione entro la fine del mese. A tal proposito la Figc ha fissato per il 19 di luglio il termine ultimo per le società che intendono avanzare domanda di riammissione in Lega Pro e per perfezionare l’iscrizione e integrare, qualora servisse, la regolare domanda di partecipazione. Detto questo siamo in attesa dell’ufficialità della nuova guida tecnica, la società del Campobasso ha individuato da tempo la figura di Fabio Prosperi come successore di Cudini. Il giovane tecnico classe 79 è reduce da due stagioni sulla panchina del Vastogirardi dove ha ottenuto due salvezze. Un mister che ha lavorato con tantissimi giovani e ha saputo proporre un buon calcio, in particolare dal punto di vista offensivo. Silvio Merkaj, 12 gol all’Entella in questa stagione, ha trovato la rampa di lancio proprio con la società gialloblu nella passata stagione, mentre, nel torneo appena chiuso, Michele Guida, esterno d’attacco, è arrivato in doppia cifra con 20 marcature. Un profilo, quello di Prosperi, che si sposa appieno con l’identikit lanciato dalla società rossoblu. Il ds De Angelis ha seguito dal vivo il lavoro di Prosperi in più di una circostanza, in buona sostanza si attendeva la chiusura della stagione degli alto molisani per definire i termini del nuovo matrimonio. Dunque, salvo clamorosi imprevisti, Fabio Prosperi guiderà il Campobasso 2022/2023.

Attendiamo news ufficiali, a seguire si procederà con la campagna acquisti. Valzer degli allenatori in corso, detto della mancata conferma di Zeman al Foggia con chiusura polemica del presidente rossonero, secondo i rumors l’ex tecnico dei lupi Cudini potrebbe approdare al Monopoli. Il tutto mentre la stagione di Lega Pro è ancora in corso, siamo giunti all’ultimo atto, anzi ultimi due, la finalissima tra Padova e Palermo. Squadra in campo a distanza di una settimana, si gioca domenica il match d’andata allo stadio Euganeo, teatro della rimonta del Padova ai danni del Catanzaro appena due giorni fa, il ritorno la domenica successiva, il 12 giugno, al Barbera. Difficile stabilire una favorita, il Padova ha sicuramente una struttura più consolidata, al contrario il Palermo ha sorpreso tutti con una forma eccellente mostrata nel finale di campionato e in tutta la post season. Attese due gare al cardiopalma per decretare l’ultimo verdetto della lunghissima stagione di serie C.