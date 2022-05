È terminata l’edizione 2022 della Coach Experience di Rimini organizzata dalla Associazione Italiana Allenatori Calcio a cui ha preso parte anche la rappresentanza del gruppo Molise. Tre giorni molto intensi dedicati alla formazione e all’aggiornamento degli allenatori Italiani, tre giorni di incontri e di dibattiti sul calcio e sul futuro di questo sport attraverso le esperienze dei tecnici più importanti. Presenti al Coach Experience anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente del SGS FIGC, Vito Tisci, ed altre istituzioni del calcio italiano con le quali sono state affrontate tematiche importanti come la lotta alla discriminazione che vede gli allenatori impegnati in prima linea. “Questa edizione della Coach Experience è stata particolarmente importante perché ha rappresentato per tutti noi un momento di rinascita e di speranza dopo i due anni di pandemia che hanno impedito la maggior parte delle nostre iniziative in presenza – rimarca Stefano Maggiani – inutile fingere che gli effetti di questi due anni nonsiano ancora presenti con tutte le loro problematiche, ma era necessario avere il coraggio di ricominciare.

Personalmente, oltre al piacere di rivedere tanti amici e di ascoltare gli eccellenti relatori, ho svolto la mia formazione e il mio compito di Presidente Regionale dell’Aiac Molise nel Consiglio Nazionale congiunto. Il Molise ha allenatori eccellenti e ottimamente preparati che avranno il compito di crescere le nuove generazioni di calciatori e di calciatrici, oltre a quello di condurre le prime squadre nei vari campionati. In questo momento, sul territorio regionale, l’Aiac sta svolgendo il Corso Licenza D ed è in programma il Corso Licenza C. Da poco, grazie all’impegno di un nostro bravo allenatore e Consigliere Aiac, Giuseppe D’Uva, abbiamo svolto a Riccia un corso dedicato ai preparatori dei portieri. Stiamo operando in sinergia con il C. R. MOLISE LND FIGC per dare il nostro contributo al movimento calcistico molisano, gettando il cuore oltre l’ostacolo e superando le molte difficoltà ancora esistenti sul nostro territorio a causa di ataviche problematiche di natura culturale, economica e sociale. Comunque, al termine di questa difficile stagione – prosegue Maggiani – possiamo ritenerci soddisfatti per il lavoro svolto dagli allenatori e soci dell’Aiac Molise, alcuni dei quali hanno raggiunto importanti risultati sportivi. Rientro soddisfatto dai tre giorni della Coach Experience di Rimini condivisi con diversi allenatori Molisani insieme ai quali continueremo ad impegnarci per dare sempre qualcosa in più per il bene del calcio”.