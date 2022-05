Numerosi gli atleti della squadra Isernia Mountain Adventures, che domenica mattina si sono presentati ai nastri di partenza alla Matese Mtb Race.

La squadra guidata da Christian Giura , è scesa in campo con otto bikers agonisti, una compagine affiatata, tutti con la stessa determinazione e energia, per trasformare l’evento Matese Mtb Race in una festa dello sport.

Ma quello che ne ha esaltato le qualità, è stato di certo un percorso disegnato e curato dall’organizzazione.

Per questa edizione, con partenza e arrivo da Bojano (CB) passando per i Monti del Matese fino a 1200 m s.l.m (42 km totali), la società organizzatrice ha permesso agli atleti di attraversare piccoli borghi incastonati nella natura, arricchendo il tutto con attraversamenti nei boschi incontaminati, senza far mancare difficoltà nella parte tecnica del tracciato che ha deciso le sorti di molti parteciparti in termini di classifica.

Il grande protagonista della gara, il campano Luigi Ferritti, ha condotto in testa la carovana della corsa. Mentre alle sue spalle si combatteva la gara agonistica più esaltante. In sella alle loro bike gli atleti della IMA hanno dimostrato di poter dare battaglia ai migliori atleti assoluti, infatti Christian Giura, il migliore del team isernino è giunto al traguardo 5to assoluto, a seguire nella top ten Tony Di Tommaso 8vo e Andrea Di Florio 10mo.





Oltre agli alfieri della IMA, il presidente ha segnalato le ottime prestazioni degli altri atleti, Maurizio Di Sandro, Vincenzo Di Monaco, Gianpiero Chiacchiari, Paolo Tortola e Claudio Gagliardi. Tutti hanno portato in alto i colori della IMA in una gara di spessore, conquistando il podio di categoria e ricchi premi.