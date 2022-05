Isernia. GOT SKILLS?! 2022, una edizione da record per la prima competizione Interregionale di Danze Street in Molise, tenutasi presso il palazzetto dello sport di Isernia, e organizzata da due grandi ballerini professionisti molisani, Sal Petti e Michele Vanitore in collaborazione con la ballerina e maestra della Time to dance Academy, Angelica Fino.



“Spero di aver dato loro la spalla, la voglia di fare, la spinta per mettere in atto quello che Sal e Michele sognavano da tempo, unendo ai loro, i miei stessi identici sogni”. Le parole di Angelica al termine di una gara entusiasmante.

“Non potevamo immaginare una giornata più bella: gruppi fantastici, ballerini che ci hanno sorpreso uno dopo l’altro, piccoli Bboy che per la prima volta hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza del genere, ospiti eccezionali, giudici incredibili, pubblico caloroso!”

“Oggi più che mai i giovani hanno bisogno di sentirsi parte di una cultura, di abbracciare una disciplina che possa stimolarli verso la ricerca del benessere fisico e psicologico e di essere parte attiva (e non passiva) del loro processo di crescita, artistica e personale”.

Conclude così la maestra Angelica Fino, dopo le grandi soddisfazioni raggiunte anche dai suoi atleti in pista.



Reduce e soddisfatto del grande successo, il team della Time to dance è pronto per il prossimo appuntamento in programma: il Festival della Danza 2022.

Dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia, il 12 giugno torna lo show più atteso dell’anno, all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, con spettacoli, esibizioni e tante sorprese per il pubblico.

Il tutto sotto la direzione artistica della professionista Angelica Fino .