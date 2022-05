La stagione dei convegni di Fratelli d’Italia riparte dall’Alto Molise e precisamente da Agnone. Proprio questa sera, infatti, si è tenuto all’hotel “Il Duca del Sannio” un incontro degli esponenti regionali del partito legato a Giorgia Meloni rivolto ai cittadini della zona.

L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle imminenti elezioni regionali 2023. Tra i presenti il coordinatore regionale FDI Filoteo Di Sandro, l’ex Presidente della Regione Michele Iorio, la Consigliera Aida Romagnuolo e Massimiliano Scarabeo.

Durante le discussioni è stato sottolineato come lo spirito d’unità del partito sia l’elemento chiave per la nuova corsa politica verso Palazzo Vitale. Un partito unito che non vuole assolutamente perdere di vista tematiche di fondamentale importanza quali sanità, viabilità e sviluppo economico. Attenzione alle macro-tematiche, quindi, e non solo. Gli esponenti molisani di Fratelli d’Italia hanno ribadito che continueranno ad essere vicini anche alle persone più fragili e bisognose, portando avanti battaglie già avviate in Consiglio regionale grazie al lavoro di Iorio e Romagnuolo.

Presenti all’incontro anche vari esponenti politici agnonesi, quali l’ex Sindaco Lorenzo Marcovecchio e gli ex membri del Consiglio comunale Giovanna Gigliozzi, Germano Masciotra e Tonino Scampamorte.