Cala drasticamente la curva del contagio in Molise. Sono infatti 53 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 806 tamponi processati, con il tasso di positività al 6,5%. L’ultimo bollettino Asrem riporta anche una vittima, una donna di 89 anni di Chiauci ed il trasferimento, da Anziano fragile ad Infettivi di 4 pazienti. Nei comuni interessati dal virus numeri ad una cifra, con Campobasso e Colletorto con 8 nuovi casi. Sono 13 i pazienti ricoverati per Covid al Cardarelli, mentre gli attualmente positivi in Molise sono 4.071.