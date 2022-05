Ad Agnone, nella giornata di ieri, si sono tenute le elezioni relative ai “Comitati di Quartiere”, strumento rappresentativo tramite il quale i cittadini avranno modo di interfacciarsi più facilmente con l’Amministrazione sui problemi afferenti alle loro zone di residenza.

Gli elettori sono stati chiamati a votare divisi in 8 gruppi relativi ad 8 aree distinte del territorio agnonese. Svariati i candidati per ogni zona, ma per ognuna di esse sono stati eletti solamente i 6 più votati. Gli eletti in ogni comitato andranno a costituire i “Consigli di Quartiere” al cui interno saranno nominati dei direttivi composti dalle figure di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Nella sessione di voto di ieri, presso il seggio di Palazzo San Francesco, sono stati 490 i voti utili espressi (268 uomini e 222 donne).

Di seguito, la lista per singolo quartiere di tutti gli eletti (in caso di ex aequo viene preferito il candidato più giovane, come da Statuto):

AGNONE CENTRO STORICO – ELETTI: Mario Catolino (25 voti), Maurizio Chiarizio (20 voti), Mario Del Castello (16 voti), Antonino Patriarca (38 voti), Fernando Sica (24 voti) e Clemente Zarlenga (17 voti). NON ELETTI: Cristina Iaciancio (10 voti), Raffaele Busico (9 voti), Gaetano Longo (9 voti), Antonio Di Primio (0 voti)

AGNONE CENTRO – ELETTI Giulio Brunetti (16 voti), Mara Di Pietro (25 voti), Anna Di Rienzo (11 voti), Maria Pia Di Sabato (16 voti), Antonino Magnacca (11 voti) e Franco Pannunzio (30 voti). NON ELETTI: Giuseppe D’Ascenzo (11 voti), Pietro Di Ciocco (9 voti), Maria Antonietta Cerimele (6 voti), Mario Di Rienzo (voti 5), Michele Di Pietro (2 voti).

AGNONE ALTA – ELETTI: Pietro Bianchini (10 voti), Antonio D’Ascenzo (6 voti), Costantino Diana (6 voti), Alessandro Ricci (10 voti), Luciana Serafini (4 voti) e Raffaele Serafini (13 voti).

VILLACANALE – ELETTI: Nicola Di Salvo (3 voti), Teresa Di Menna (2 voti), Rina Ingratta (5 voti), Domenico Marcovecchio (1 voti), Fabio Mastronardi (1 voti), Michelina Mastronardi (6 voti). NON ELETTI: Lino Ingratta (0 voti), Gianluca Masssanisso (0 voti), Marisa Mastronardi (0 voti), Massimo Mastronardi (0 voti).

FONTESAMBUCO – ELETTI: Diego Di Mario (2 voti), Salvatore Marcovecchio (5 voti), Adriana Mucilli (4 voti).

MONTAGNA E RIGAINI – ELETTI: Marco Iaciancio (17 voti), Andrea Masciotra (7 voti), Fabiano Orlando (2 voti), Marino Orlando (5 voti), Roberto Orlando (12 voti) e Luca Pallotto (4 voti).

MARZOVECCHIO E SAN QUIRICO – ELETTI: Fabio Di Pietro (3 voti), Lucio Ferrelli (4 voti), Gino Giaccio (7 voti), Emma Marcovecchio (8 voti), Giuseppe Marcovecchio (3 voti) e Luigi Marcovecchio (3 voti). NON ELETTI: Alberto Di Pietro (1 voto), Cristian Li Quadri (1 voto).

SANT’ONOFRIO – ELETTI: Fiorella D’Agnillo (7 voti), Leandro Iarusso (5 voti), Angiolino Masciotra (1 voti), Armando Masciotra (0 voti), Biase Porfilio (2 voti), Enzo Zarlenga (7 voti). NON ELETTI: Antonio Porfilio (0 voti).