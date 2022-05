Il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio lascia il Molise per ricoprire un nuovo e prestigioso incarico a Salerno. Ma prima di andarsene ha voluto incontrare la stampa per tracciare il bilancio dell’attività svolta e ringraziare non solo i suoi collaboratori, le altre forze di polizia e la magistratura ma anche i cittadini che hanno dimostrato di essere persone perbene, con un elevato senso civico. “Sono grato a questa terra – ha detto – che mi ha dato la possibilità di lavorare con serenità e con ottimi risultati. Siamo stati i primi, in Italia, ad applicare il nuovo decreto sicurezza, con la norma Willy che prevede il daspo urbano”.Un Conticchio emozionato, quello che ha parlato con i giornalisti, per i quali ha avuto parole di apprezzamento per la collaborazione offerta in questi anni di permanenza. Ed ha ricordato come, nel periodo della pandemia, non ci siano state grosse criticità grazie proprio all’impegno dei suoi collaboratori ma soprattutto al senso civico dimostrato dai cittadini. “Lascio un territorio sano, sul quale le imprese possono investire – ha concluso – Il Molise è una regione ancora tranquilla, dove la criminalità fortunatamente non è riuscita a radicarsi”. Per Conticchio da domani si apre un nuovo capitolo della sua vita lavorativa.