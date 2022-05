Bomba d’acqua su Trivento, il sindaco Corallo pronto a chiedere lo stato di calamità naturale. Intorno alle 14, una forte e abbondante grandinata si è abbattuta sul centro urbano di Trivento e contrade. Un evento eccezionale, con danni e disagi che vengono di ora in ora stimati, “abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di danni e disagi – riferisce il primo cittadino Pasquale Corallo- una vera e propria bomba d’acqua che avrà, stando alle previsioni e stime, non poche conseguenze negative su infrastrutture e raccolti agricoli. Stiamo provvedendo alla verifica e stima dei danni e nella giornata di domani, dopo aver chiaro il quadro generale, chiederemo lo stato di calamità naturale. Per ora – chiude Corallo- ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per portare soccorso: carabinieri, dipendenti comunali, volontari, dipendenti di Smaltimento Sud, l’associazione Congeav e il Nonno vigile”. Per il momento, sono giunte segnalazioni di danni dalla contrada di Maiella, Boragne, Sterparo, Casale San Felice, oltre che dal centro urbano.