Share on Twitter

Share on Facebook

Auto in fiamme questa mattina nei pressi della galleria della SS 650, dopo Pesche. Il conducente, rimasto per fortuna illeso, ha chiesto soccorso al 112 e sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, che hanno estinto l’incendio dell’autovettura e il principio di incendio di sterpaglie causato dalle alte fiamme dell’auto. Si è registrato qualche problema alla circolazione delle auto. Il personale Anas ha provveduto a ripristinare la messa in sicurezza della strada